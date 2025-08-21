legume bio din grădină de la păuca. povestea lui raul, tânărul care pune în practică ce a studiat la facultate

În comuna Păuca din județul Sibiu, un tânăr de 24 de ani și-a transformat pasiunea pentru horticultură într-o afacere de familie. Raul Berea aduce pe mesele sibienilor legume bio, cultivate cu pasiune și știință chiar în grădina sa.

Sibianul Raul Berea a absolvit Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca. Anii de studiu l-au format pe deplin, astfel că astăzi reprezintă noua generație de fermieri care îmbină cunoștințele academice cu tradițiile părintești, cultivând fructe și legume pe care le vinde direct sibienilor. Toate sunt bio și au același gust ca în copilărie.

Absolvent de Horticultură

Povestea lui Raul începe cu o alegere făcută aparent la întâmplare, dar care s-a transformat treptat într-o adevărată vocație. „Părinții mei s-au ocupat mereu de agricultură, în special de cultura mare: porumb și grâu. Când eram la liceu mă gândeam ce vreau să fac în viitor”, își amintește tânărul. Momentul decisiv a venit când a trebuit să aleagă o facultate. „Am aplicat atunci la două facultăți, cea de Agricultură și Medicină Veterinară și cea de Horticultură. Am fost admis la Horticultură fără să știu cu ce se mânâncă treaba asta”.

Pe parcurs și-a dat seama că îl pasionează această meserie. Momentul revelației a venit în anul trei de studii. „Atunci mi-am pus serios întrebarea «eu ce fac după ce termin facultatea?»”. Iar răspunsul a luat forma unui angajament practic. În anul 4 a început să se ocupe cu legumicultura și cu pomii fructiferi. A absolvit anul trecut, iar în prezent urmează și un master în același domeniu, tot la Cluj.

Festival de culori și gusturi în grădină la Păuca

Raul s-a întors în satul lui natal și a început o aventură antreprenorială în familie. Alături de părinții lui, cultivă legume – tomate, ardei, vinete, usturoi, ceapă, fasole, castraveți și cartofi. Are inclusiv pomi fructiferi într-o livadă pe care a înființat-o în urmă cu 4 ani.

Primul pas către comercializare a fost unul curajos. Și-a dorit să pună pe mesele sibienilor produse locale și, cel mai important, curate. O vreme a fost prezent în fiecare vineri la piața volantă organizată în Piața Huet, iar acum livrează lădițe cu legume proaspete clienților din Sibiu. „Primul an a fost mai greu și, fiind la început, nu am avut desfacere mare și am fost nevoit chiar să arunc din cele produse fiindcă se stricau. Anul acesta, în schimb, oamenii încep să mă cunoască și mi-am permis să sădesc mai multe”, spune Raul Berea.

Chiar dacă a fost o vară secetoasă, a făcut față provocărilor. Educația horticolă și adaptabilitatea l-au ajutat să găsească soluții. „Vremea ne-a afectat anul acesta. Au fost zile secetoase, foarte călduroase, iar afară, în câmp deschis, este foarte greu să controlezi temperatura, aerul, umiditatea. Am reușit însă să mă gospodăresc și să cultiv multe legume. E destul de greu la început să îți susții afacerea”, mai spune el.

Grădina lui Raul este un adevărat festival de culori și de gusturi acum. „În această perioadă am roșii, roșii cherry, castraveți, vinete, morcovi, ceapă, usturoi și pătrunjel”, enumeră el cu mândrie varietatea culturilor sale. Ceea ce îl diferențiază cu adevărat este abordarea sa față de calitate. „Toate sunt produse bio, nu pun chimicale. Sunt produse pe care și eu le mănânc și sunt mândru de ce fac”.

Legume bio pe mesele sibienilor

Pe Raul îl găsiți pe Facebook la acest link și puteți comanda cu încredere legume din grădina lui. Tânărul le livrează clienților din Sibiu la finalul săptămânii.

„Momentan livrez doar în Sibiu și în Păuca. Legumele se coc spre final de săptămână, astfel că am stabilit ca în zilele de vineri și sâmbătă să onorez comenzile. Vând lădițe cu vinete, roșii, ardei, ceapă roșie, ceapă albă, morcovi și pătrunjel, dar în funcție de stocul disponibil și de preferințele oamenilor, comenzile se pot adapta”, spune tânărul.

Primăvara el se ocupă inclusiv cu producerea răsadurilor de legume, iar spre finalul iernii de tăierea și curățarea pomilor fructiferi.