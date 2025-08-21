lovit și jefuit de 200 de lei pe o bancă în zona gării sibiu. poliția tf i-a prins pe suspecți

Două persoane au fost reținute, marți, după o tâlhărie comisă zona Gării din municipiul Sibiu. Victima, un bărbat, a sunat la 112 în jurul orei 15:35 și a sesizat că a fost agresată și deposedată, prin violență, de suma de 200 de lei, în timp ce se afla pe o bancă în parcul Piața 1 Decembrie 1918. Cei doi autori — un bărbat și o femeie — au fugit imediat după faptă.

Un echipaj al Biroului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Sibiu a ajuns rapid în zonă și a transmis semnalmentele bănuiților către celelalte patrule. La scurt timp, femeia, o sibiancă de 27 de ani, a fost depistată de polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Sibiu și condusă la sediul Poliției Municipiului Sibiu.

În paralel, în urma schimbului operativ de date cu structura de poliție transporturi feroviare Alba Iulia, bărbatul bănuit a fost identificat și reținut în Gara Alba Iulia. Are 42 de ani și este domiciliat în localitatea Păuca. Acesta a fost preluat de polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu și dus la audieri.

Pe baza probatoriului administrat, în 20 august s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a ambelor persoane, acestea fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu. Ulterior, vor fi prezentate instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, într-un dosar penal privind infracțiunea de tâlhărie calificată.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.