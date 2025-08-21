malul pârâului săliște, întărit cu zid de beton. lucrările au fost finalizate la galeș / foto

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt, a finalizat lucrarea de apărare de mal pe pârâul Săliște, în localitatea Galeș, pe malul drept, la hectometrul 88.

Intervenția a fost necesară pentru protejarea zonei riverane de riscul de eroziune și inundații, în special în contextul intensificării fenomenelor hidrometeorologice extreme.

Detalii tehnice ale lucrării:

A fost executat un zid de sprijin din beton armat pe o lungime de 50 metri, cu înălțimea elevatiei de 2 metri, utilizând beton B250 (C16/20).

Lucrările au inclus terasamente mecanice în volum de 500 mc, realizate cu excavator cu cupă de 1,2 mc.

S-a realizat batardoul pentru devierea apei și s-a procedat la amenajarea albiei după finalizarea structurii de apărare.

În zona pragului de colmatare, a fost refăcut deversorul prin armare și betonare pe o lungime de 8 metri,

S-au folosit 90 mc de beton B250 (C16/20) cu sort 0–16 mm.

Valoarea totală a lucrării a fost de 87.000,00 lei, conform documentației avizate de forurile superioare, din fonduri proprii ABA Olt – SGA Sibiu

Lucrarea a fost realizată în limita atribuțiilor legale ale SGA Sibiu, conform Legii apelor nr. 107/1996, care prevede că administrațiile bazinale și sistemele de gospodărire a apelor pot interveni cu lucrări de reparații, întreținere sau consolidare doar asupra construcțiilor hidrotehnice aflate în administrarea sau inventarul propriu. Lucrarea s-a desfășurat cu respectarea normativelor tehnice și de mediu, contribuind la stabilizarea albiei și la creșterea siguranței pentru gospodăriile din zonă.

Lucrarea a fost realizată în termen de 30 de zile, prin mobilizarea totală a Formației de lucru Sibiu–Avrig ( 4 colegi) și Formației de lucru Agnita–Alțâna ( 3 colegi), cu experiență în lucrări hidrotehnice.

Cele două formații de lucru Sibiu–Avrig și Agnita–Alțâna, formate din 7 colegi, se ocupă zilnic de întreținerea și reparațiile unor lucrări hidrotehnice esențiale pentru siguranța comunităților: două acumulări nepermanente pe râul Hârtibaciu (Retiș și Benești), cu un volum total de 14,2 milioane metri cubi pentru atenuarea viiturilor, 44,4 km de diguri care apără localități precum Sibiu, Bungard, Noul Român, Brădeni, Alțâna, Benești, Hosman, Cașolț, Porumbacu de Jos și Mohu, 90 km de diguri ce protejează terenuri agricole, precum și 126 km de lucrări de consolidare a malurilor și regularizare a cursurilor de apă.

Lucrările noi de apărare, stabilizare a talvegului sau regularizare a cursurilor de apă pot fi realizate doar prin promovarea de investiții noi, în conformitate cu prevederile legale privind finanțarea și avizarea lucrărilor de gospodărire a apelor.

Prin aceste intervenții, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu își continuă misiunea de gestionare durabilă a resurselor de apă și de protecție a comunităților locale împotriva riscului de inundații.