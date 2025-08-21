Miercuri, 20.08.2025, la ora 17.00, s-a finalizat etapa vizionare a lucrărilor scrise și de depunere a contestațiilor pentru rezultatele obținute de elevi la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2025, la nivelul celor 3 centre de examen din județul Sibiu.

Centralizarea, după depunerea contestațiilor de către elevi, este următoarea:

Disciplina Număr contestații Limba și literatura română (real) 44 Limba și literatura română (umanist) 16 Matematică (matematică-informatică) 2 Matematică (științele naturii) 1 Matematică (tehnologic) 51 Istorie 22 Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 7 Biologie vegetală și animală 35 Chimie anorganică 1 Chimie organică 1 Fizică (tehnologic) 1 Geografie 13 Informatică C++ 1 Logică, argumentare și comunicare 3 Psihologie 1 Sociologie 2 TOTAL 201

Cele mai multe contestații au fost depuse de către elevii care au susținut examenul la Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu (88), urmați de cei care au susținut examenul la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu (76) și la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș (37).

În conformitate cu OMEN 4 950/2019, art. 11, alin. (4) și art. 12, alin. (1), cu modificările și completările ulterioare ”nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este notă definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă”.

Rezultatele finale se vor afișa marți, 26.08.2025.