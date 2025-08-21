Miercuri, 20.08.2025, la ora 17.00, s-a finalizat etapa vizionare a lucrărilor scrise și de depunere a contestațiilor pentru rezultatele obținute de elevi la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2025, la nivelul celor 3 centre de examen din județul Sibiu.
Centralizarea, după depunerea contestațiilor de către elevi, este următoarea:
|Disciplina
|Număr contestații
|Limba și literatura română (real)
|44
|Limba și literatura română (umanist)
|16
|Matematică (matematică-informatică)
|2
|Matematică (științele naturii)
|1
|Matematică (tehnologic)
|51
|Istorie
|22
|Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană
|7
|Biologie vegetală și animală
|35
|Chimie anorganică
|1
|Chimie organică
|1
|Fizică (tehnologic)
|1
|Geografie
|13
|Informatică C++
|1
|Logică, argumentare și comunicare
|3
|Psihologie
|1
|Sociologie
|2
|TOTAL
|201
Cele mai multe contestații au fost depuse de către elevii care au susținut examenul la Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu (88), urmați de cei care au susținut examenul la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu (76) și la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș (37).
În conformitate cu OMEN 4 950/2019, art. 11, alin. (4) și art. 12, alin. (1), cu modificările și completările ulterioare ”nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este notă definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă”.
Rezultatele finale se vor afișa marți, 26.08.2025.
Ultima oră
- Artiștii și compozitorii se revoltă: Cer premierului Bolojan să oprească modificarea legii drepturilor de autor 11 minute ago
- Începe „Sibiul de Odinioară”: 4 zile de festival retro cu Fun Factory, Captain Hollywood Project, Azur, Generic și N&D în Parcul Tineretului o oră ago
- Matematica și Româna, în topul nemulțumirilor: cele mai multe contestații la Bac 2025 în Sibiu o oră ago
- Începe „Litoralul pentru Toți”: vacanțe la mare de la 53 lei/noapte o oră ago
- Omul din spatele unei experiențe imobiliare altfel: Adriana Corneșeanu și GDN Alfa Estates Sibiu 2 ore ago