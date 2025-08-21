mediaș se pune în mișcare: sport pentru toate vârstele în vitrometan

Primăria Mediaș invită tinerii și persoanele de toate vârstele să se bucure de facilitățile oferite de Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport din cartierul Vitrometan

Primăria Municipiului Mediaș îi invită pe toți cetățenii, în special pe tineri, să descopere și să profite din plin de facilitățile moderne puse la dispoziție de Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport, situat pe strada Sticlei nr. 9, în cartierul Vitrometan.

Un punct de atracție deosebit este terenul de sport exterior, dotat cu instalație performantă de nocturnă, care permite practicarea mini baschetului în condiții excelente, inclusiv în serile mai târzii. Este locul ideal pentru mișcare în aer liber, distracție și socializare cu prietenii.

Centrul dispune și de un teren de sport interior, perfect pentru desfășurarea unor activități precum fotbal, mini baschet, handbal, badminton și altele. În plus, sala multifuncțională din cadrul centrului găzduiește activități cultural-educative, ateliere creative și diverse evenimente dedicate petrecerii constructive a timpului liber.

Acest spațiu modern este gândit ca un loc de întâlnire pentru comunitate – un loc în care mișcarea, recreerea și dezvoltarea personală se îmbină armonios.

Vă așteptăm, împreună cu prietenii și familia, să vă bucurați de un spațiu sigur, prietenos și modern!

Pentru mai multe detalii si informatii accesati pagina www.primariamedeias.ro si facebook/mediascultural.