mii de pești morți în râul avrig, după o deversare de beton de pe șantierul autostrăzii a13 sibiu - făgăraș

Un incident grav s-a petrecut miercuri, 20 august, pe râul Avrig, unde mii de pești au murit după ce o eroare s-a produs pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș, unde au fost deversate cantități semnificative de beton direct în apă. Situația este catalogată de Asociația Fly Fishing Sibiu drept „o catastrofă ecologică”, în timp ce autoritățile spun că a fost vorba despre un accident fără intenție.

Asociația Fly Fishing Sibiu, gestionarul fondului piscicol, avertizează asupra poluării grave produse miercuri după-amiaza, pe râul Avrig. „E o catastrofă ecologică. Asociația noastră a fost prezentă imediat și am alertat autoritățile. Amploarea este mare – tot ce trăia în râu pe o distanță considerabilă a murit. E vorba de substanțe foarte toxice, aditivi, ciment, care au ajuns direct în apă”, a declarat Darius Scoica, reprezentant al asociației.

Potrivit acestuia, situația nu poate fi trecută cu vederea, iar presiunea publică trebuie exercitată astfel încât astfel de greșeli să nu se mai repete. De asemenea, Darius Scoica spune că în urma poluării au murit specii rare de pești. „Noi nu suntem împotriva construcției autostrăzii, dar modul în care se lucrează e dezastruos, fără respect față de natură. Nu poți deversa beton la întâmplare. Situația putea avea urmări grave. Noi tragem un semnal de alarmă”, a adăugat Scoica.

Apele Române: „A fost o neatenție, nu un act intenționat”

Contactat pentru o reacție, Sebastian Forir, reprezentant al Serviciului de Gospodărire a Apelor Sibiu, confirmă incidentul și efectele sale, dar susține că nu a fost o acțiune intenționată.

„Un muncitor neatent de pe șantier a revărsat beton, iar o parte a ajuns în râu. Nu a fost o poluare cu hidrocarburi sau ape menajere. Din cauza compoziției betonului, pH-ul apei a scăzut brusc, iar unele specii de pești nu au supraviețuit. Din păcate, da, au murit mulți pești. Însă nu putem vorbi despre un dezastru ecologic în sensul extrem al termenului. Situații similare se pot întâmpla. Important e ca șantierul să fie mai atent pe viitor. Conform avizelor, ar fi trebuit să fim anunțați, dar, probabil, au omis. Sunt convins că data viitoare nu vor mai uita”, a declarat Sebastian Forir.

Reacția Primăriei Avrig: „Ancheta e în desfășurare”

Primăria Avrig a fost sesizată de cetățeni în aceeași zi, după ce pe râul Avrig au fost observați pești morți plutind la suprafață. Autoritățile locale spun că ancheta este în desfășurare și că susțin verificările în teren.

„Primăria Orașului Avrig a fost sesizată în această după-amiază de mai mulți cetățeni cu privire la faptul că, pe râul Avrig, plutesc pești morți. După verificările efectuate de Poliția Locală, am sesizat reprezentanții Apelor Române. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, ale Gărzii de Mediu și ale Apelor Române. Se fac verificări pentru a stabili cauza exactă a morții peștilor”, a declarat Lidia Bădilă, purtător de cuvânt al Primăriei Avrig.

„Considerăm prioritară protejarea mediului și a sănătății publice. Primăria va urmări desfășurarea anchetei și va sprijini instituțiile abilitate pentru clarificarea situației”, a mai adăugat aceasta.