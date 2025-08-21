ministerul sănătății dă undă verde pentru acces rapid la medicamente vitale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că retrage din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților cu boli grave de a solicita medicamente inovatoare prin procedura ordonanței președințiale. Această procedură este folosită pentru acces rapid la tratamente vitale, în condițiile în care autorizarea unui medicament în România durează, în medie, 29 de luni.

„În urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție, am decis să retragem din proiectul de ordonanță această prevedere. Pacienții nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative sau a unor soluții incomplete. Obligația noastră, ca stat și ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide și etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică”, a declarat Rogobete.

Ministrul a subliniat că soluția nu este limitarea drepturilor pacienților, ci stabilirea unor reguli clare și sustenabile, care să asigure echilibrul între responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și dreptul fiecărui pacient. Rogobete a anunțat totodată un mecanism mai strict de monitorizare: medicul va urmări evoluția pacientului, va evalua beneficiul terapeutic și va raporta trimestrial rezultatele. În cazul obținerii unui beneficiu suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației medicamentului, pentru a sprijini pacienții și a menține sustenabilitatea sistemului.

Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății, Monica Althamer, a reacționat critic, afirmând că Ministerul „nu doar că întârzie constant accesul la tratamente vitale – acum vrea să taie și dreptul de a lupta pentru ele”. Ea a explicat că pacienții au apelat la ordonanța președințială pentru a obține tratamente vitale, iar prin această procedură s-au câștigat mii de procese, salvând vieți, în special pacienților cu cancer sau boli rare.