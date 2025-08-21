opt măsuri pentru reducerea prețurilor la energie explicate de ministrul energiei bogdan ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a elaborat un set de opt măsuri prin care vizează reducerea prețurilor la energie electrică pentru consumatorii români. Ideile au fost transmise Guvernului sub forma unui memorandum, care urmează să fie aprobat, și includ soluții pe termen scurt și mediu, menite să aducă efecte vizibile în scăderea facturilor, scrie Economica.

Potrivit documentului consultat de jurnaliști, măsurile propuse sunt:

Instituirea Mecanismului Market Maker – pentru fluidizarea tranzacțiilor pe piața energiei. Energie disponibilă pentru consumatorii finali – crearea unei piețe dedicate pentru tranzacții directe între producători și furnizori mari, scurtând lanțul de tranzacționare. Eliminarea speculei pe piața energiei – prin garantarea tranzacțiilor și operationalizarea unei contrapărți centrale. Optimizarea costurilor de achiziție a energiei pentru consum propriu tehnologic (CPT) – prin desemnarea operatorilor de distribuție ca achizitori unici pentru energia necesară consumului tuturor operatorilor. Prețuri dinamice și contorizare inteligentă – instalarea contoarelor inteligente pentru consumatorii cu un consum mai mare de 250 kWh/lună și implementarea tarifelor diferențiate. Evaluarea opțiunilor de decuplare temporară a prețului marginal – pentru situații de criză, cu colaborare regională România – Bulgaria – Grecia. Optimizarea tarifelor de rețea (transport și distribuție) – prin digitalizarea rețelelor și crearea unui mecanism de împrumut cu dobândă redusă pentru operatorii de distribuție. Coerența politicilor de eficiență energetică – în sectoarele economic, public și rezidențial.

„Am mobilizat toți actorii din sectorul energiei pentru un scop clar: reducerea prețului energiei la consumatorul final”, a transmis ministrul Ivan pe pagina sa de Facebook, mulțumind profesioniștilor din domeniu pentru implicare și responsabilitate.

Termenele de implementare pentru aceste măsuri variază între 0 și 12 luni, în funcție de complexitatea fiecărei inițiative.