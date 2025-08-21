pagubele produse de castorii de pe cibin vor fi remediate. șase arbori afectați vor fi înlocuiți

Pe malurile Cibinului, castorii au reapărut. Șase arbori au fost deja afectați de activitatea lor. Primăria Sibiu a intervenit prompt pentru a proteja vegetația și a preveni pagubele.

„Conform OUG 57/2007, castorul este o specie protejată și de aceea măsurile pentru limitarea pagubelor trebuie să respecte legea. Soluția identificată și pusă în practică de Serviciul Public Management Ecosisteme Urbane este instalarea unor plase metalice în jurul trunchiului arborilor, în zonele unde sunt semnalate animale. La începutul acestui an, castorii au provocat câteva pagube, afectând 6 arbori care vor fi înlocuiți în această toamnă, în cadrul campaniei de plantări.”, a declarat Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Primăria va înlocui arborii afectați în cadrul campaniei de plantări de toamnă. În paralel, Serviciul Public Management Ecosisteme Urbane efectuează verificări periodice pentru a monitoriza prezența castorilor și pentru a proteja restul arborilor de pe malurile Cibinului.

