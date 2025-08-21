piața auto second-hand din românia în 2024–2025: între tradiție și schimbare

În România, piața mașinilor rulate are o importanță strategică, atât pentru economie, cât și pentru consumatori. Cu un raport de peste trei mașini second-hand la fiecare autoturism nou înmatriculat, acest segment continuă să fie coloana vertebrală a mobilității autohtone.

Totuși, începutul lui 2025 a adus semne clare de contracție, reflectând presiuni economice, schimbări în comportamentul de consum și dinamici noi pe piața globală auto. În plus, problemele tehnice frecvente la vehicule mai vechi, de la uzură transmisiei până la schimbarea unor piese esențiale precum capacul de la culbutori de exemplu, accentuează dilema cumpărătorilor între prețul de achiziție și costurile de întreținere pe termen lung.

Rank Model Manufacturer YTD Sales (2025) YoY Change 1 Dacia Duster Dacia 4,800+ -25% 2 Dacia Logan Dacia 4,000+ -18.3% 3 Dacia Sandero Dacia 3,500+ -15.9% 4 Skoda Octavia Skoda 2,500+ +2.6% 5 Toyota Corolla Toyota 2,200+ +0.3% 6 Hyundai Tucson Hyundai 1,800+ +41.4% 7 Toyota RAV4 Toyota 1,500+ +18.4% 8 Ford Kuga Ford 1,300+ +49.6% 9 Renault Clio Renault 1,100+ +11% 10 Dacia Spring Dacia 1,000+ -40%

Dacia – liderul incontestabil, dar cu semne de slăbiciune

Nu este o surpriză că modelele Dacia rămân cele mai vândute pe piața românească a mașinilor rulate. Duster, Logan și Sandero ocupă primele trei poziții, cu peste 12.000 de unități vândute doar în primele cinci luni din 2025.

Totuși, cifrele arată scăderi semnificative: -25% pentru Duster, -18,3% pentru Logan și -15,9% pentru Sandero.

Această tendință indică două lucruri: pe de o parte, fidelitatea românilor față de marca locală rămâne ridicată, dar pe de altă parte, presiunea exercitată de concurența străină devine tot mai vizibilă. Interesant este că Dacia Spring, modelul electric al mărcii, a scăzut dramatic cu 40%, un semnal al dificultăților segmentului EV după reducerea subvențiilor guvernamentale.

Importurile câștigă teren: Skoda, Toyota și Hyundai

Pe măsură ce piața se diversifică, consumatorii români caută tot mai mult alternative. Skoda Octavia se menține pe locul patru, cu o creștere ușoară de +2,6%, confirmând reputația de mașină practică și fiabilă. Mai spectaculoasă este însă evoluția asiaticilor: Hyundai Tucson (+41,4%) și Ford Kuga (+49,6%) demonstrează apetitul crescut al românilor pentru SUV-uri și crossovere.

Toyota rămâne o prezență solidă, cu Corolla și RAV4 în top 10, ambele cu creșteri ale cererii. Aceste modele confirmă schimbarea de paradigmă: cumpărătorii caută fiabilitate, costuri de întreținere reduse și un raport bun între preț și valoare reziduală.

Prețurile – între accesibil și premium

Media cheltuielilor pentru o mașină rulată în România se situează în jur de 12.800 de euro, însă variațiile sunt considerabile.

Dacia Logan rămâne cea mai accesibilă, între 7.000 și 10.000 de euro.



Dacia Duster se plasează între 10.000 și 15.500 de euro.



Skoda Octavia și Toyota Corolla se vând, în general, între 12.000 și 17.000 de euro.



Hyundai Tucson ajunge până la 18.000 de euro, în timp ce modelele premium, precum Volkswagen Passat sau BMW Seria 3, sar pragul de 18.500, respectiv 25.500 de euro.

Aici apare o problemă structurală: pentru a achiziționa un BMW Seria 3, un român cu salariu mediu are nevoie de aproximativ 22–30 de luni de muncă, ceea ce face ca accesul la modele premium să fie limitat și dependent de credit sau leasing.

Tendințe de consum: SUV-urile domină, electricele pierd teren

Datele din 2024–2025 confirmă apetitul românilor pentru SUV-uri și crossovere. Modele precum Duster, Tucson și Kuga marchează cele mai mari volume sau creșteri, ceea ce arată o schimbare culturală în percepția mobilității: consumatorii asociază aceste modele cu siguranță, confort și prestigiu.

Pe de altă parte, segmentul electricelor a intrat în recul. În 2025, doar 4,4% din totalul vânzărilor de mașini în România au fost electrice, o scădere evidentă după reducerea sprijinului financiar de la stat. Aceasta indică faptul că tranziția către mobilitatea verde întâmpină bariere economice majore.

Piața în cifre: scădere de peste 20%

Primele șase luni din 2025 au adus o contracție severă: 64.820 de mașini second-hand vândute, cu 22,4% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024. Piața totală (nou și rulat) a scăzut cu 12,8%.

Chiar și așa, România rămâne o piață dominată de rulate: pentru fiecare mașină nouă se importă și se înmatriculează trei second-hand. Liderul este în continuare Dacia, cu o cotă de piață de 27,2%, urmată de Toyota, Skoda, Volkswagen, Renault și Hyundai.

Această contracție se explică prin factori economici: inflație persistentă, scăderea puterii de cumpărare și incertitudini privind evoluția dobânzilor la credite.

Dinamici economice și implicații pentru consumatori

Piața auto nu este doar o reflecție a preferințelor, ci și a contextului economic. Prețul mediu al unei mașini rulate (12.800 de euro) este de aproape 10 ori mai mare decât salariul minim net din România. Astfel, pentru o mare parte a populației, achiziția unui automobil rămâne un efort financiar semnificativ.

Pe termen scurt, este de așteptat ca scăderea vânzărilor să continue, în paralel cu o ajustare a prețurilor. Pe termen lung, însă, cererea pentru modele asiatice și SUV-uri va continua să crească, pe măsură ce consumatorii se orientează către fiabilitate și confort.

Între tradiție și schimbare, piața auto second-hand din România rămâne un barometru fidel al realităților economice. Dacia domină, dar pierde teren. SUV-urile sunt noile vedete, iar modelele asiatice câștigă rapid cotă de piață. În același timp, electricele pierd din atractivitate fără stimulente guvernamentale.

Pentru consumatori, dilema este clară: alegerea între accesibilitate și statut, între un Logan de 7.000 de euro și un BMW de 25.000 care presupune ani de muncă. Pentru piață, însă, mesajul este la fel de limpede: fără o creștere economică solidă și fără politici coerente de sprijin, segmentul second-hand va continua să fie dominant, dar tot mai polarizat între low-cost și premium.