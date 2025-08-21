primăria sibiu vrea să facă mai mult pentru seniorii sibiului: îngrijire, activități gratuite la domiciliu și linie telefonică specială

Primăria Municipiului Sibiu, prin Direcția de Asistență Socială, va depune un proiect pentru obținerea finanțării europene nerambursabile, destinat dezvoltării unui centru de servicii diversificate pentru persoanele vârstnice. Serviciile vor fi oferite gratuit beneficiarilor timp de 39 de luni.

Proiectul, intitulat „Alături de bunicii Sibiului”, se adresează seniorilor vulnerabili din municipiu care au împlinit vârsta legală de pensionare, se află în situații de dependență fizică, psihică sau socială și au un venit lunar mai mic decât salariul minim pe economie (2.574 lei).

Printre serviciile oferite la domiciliu se numără: îngrijire personală și medicală, recuperare, terapie ocupațională, consiliere, menaj, prepararea hranei, cumpărături și alte servicii similare. De asemenea, proiectul prevede organizarea de activități de reintegrare și reactivare socială și lansarea unei linii telefonice dedicate, „Telefonul Vârstnicului”.

Valoarea totală a investiției este de aproape 5 milioane de lei, din care aproximativ 100.000 lei vor fi asigurați din bugetul local, ca și contribuție a beneficiarilor.

Primăria Sibiu urmărește astfel să ofere seniorilor sprijinul necesar pentru o viață mai independentă și o mai bună incluziune socială.