șanse mari ca sibiul să aibă spital municipal cu multe specializări, inclusiv urgențe

Din toamna acestui an, Sibiul va avea Spital Municipal. Procedurile pentru transferul Spitalului General CF în subordinea Primăriei sunt aproape finalizate. Schimbarea va aduce multiple beneficii pacienților.

Spitalul General Căi Ferate (CF) Sibiu va trece din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Primăriei Sibiu. Transferul este extrem de important deoarece Sibiul va avea în sfârșit un spital municipal.

Spitalul CF devine spital municipal

Despre această schimbare se vorbește încă de la finalul anului 2023, însă acum lucrurile se vor concretiza. În 13 august, a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanța care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și care permite transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. În luna septembrie, în ședința de Guvern, se va aproba în mod oficial transferul.

Această schimbare va aduce o mulțime de beneficii. Odată devenit spital municipal, va putea fi modificată structura spitalicească, fiind înființate noi compartimente. Potrivit Ștefaniei Șerban, managerul unității medicale, vor apărea specialități precum oncologie, urologie, ginecologie, endocrinologie și gastro-enterologie. De asemenea, va fi înființat și un compartiment de primiri urgențe, fiind degrevată astfel secția UPU a Spitalului Județean.