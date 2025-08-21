se scumpesc biletele de intrare la zoo sibiu

Tarifele de intrare la Grădina Zoologică din Sibiu se vor scumpi. Prețurile biletelor nu au mai crescut de 4 ani.

Municipalitatea a pus în dezbatere un proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor de intrare la Grădina Zoologică din Sibiu. Proiectul va ajunge apoi pe masa consilierilor locali.

Primăria spune că este nevoie ca biletele să fie majorate deoarece costurile cu întreținerea și funcționarea Grădinii Zoologice au crescut semnificativ în ultimii ani. De asemenea, municipalitatea arată că tarifele actuale sunt inferioare celor practicate de alte instituții similare din țară, dar și celor practicate de muzeele din Sibiu. „Având în vedere: costurile generate de întreținerea și funcționarea instituției, care s-au majorat semnificativ, luând în considerare investițiile derulate pentru modernizarea adăposturilor pentru animale șo diversificarea colecției proprii, dar și creșterea generalizată a prețurilor (…) propune Consiliului Local Sibiu modificarea articolului 1 din HCL nr. 279/2021, privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a municipiului Sibiu”, se arată în raportul de specialitate.

Astfel, copiii sub 3 ani și persoanele cu dizabilități vor avea în continuare gratuitate. În schimb, copiii mai mari de 3 ani, elevii, studenții și pensionarii vor plăti 10 lei, în loc de 5 lei cât este tariful în prezent. Totodată, adulții vor plăti 20 lei pe intrare față de 10 lei cât plătesc în prezent. Abonamentul individual pentru 10 intrări va crește de la 30 lei la 50 lei.

Biletele ar urma să se scumpească din 1 octombrie 2025. Ele nu au mai fost majorate din anul 2021.