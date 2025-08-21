sibian reținut de poliție după ce a bătut un bărbat la săliște

Un tânăr din Jina, reținut pentru agresiune la Săliște. Victima are nevoie de până la 18 zile de îngrijiri medicale.

Un bărbat în vârstă de 19 ani, din Jina, a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat un localnic din Săliște. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 16 august 2025, în jurul orei 02:30, pe strada Gării din Săliște.

Potrivit declarațiilor victimei, un bărbat de 42 de ani, aceasta ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței de către tânărul din Jina, pe care îl cunoștea. În urma loviturii, victima a suferit leziuni pentru care medicii au emis un certificat medico-legal, stabilind că are nevoie de 16-18 zile de îngrijiri medicale.

Agresatul s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Săliște în data de 20 august, unde a depus plângere și a pus la dispoziție certificatul medico-legal.

Agresor cu antecedente

În urma cercetărilor și a administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 19 ani. Acesta nu este la prima abatere: se afla deja sub măsura controlului judiciar, dispusă de Judecătoria Săliște, fiind cercetat într-un alt dosar, deschis în 2024, tot pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

În arest și prezentat instanței

Agresorul se află acum în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște, iar polițiștii din localitate strâng probe suplimentare pentru documentarea completă a cazului.