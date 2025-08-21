sibiul reprezentat de trei jucătoare la mondialul de fotbal de stradă

Cu trei sibience în lot, Naționala de Fotbal de Stradă va participa la ediția din acest an a Campionatului Mondial, care se va desfășura la Oslo, în Norvegia, în perioada 23-30 august.

Jucătoarele echipei de Liga 2, FC Hermannstadt, Diana Oana și Roxana Bocăniciu vor face parte din lotul Naționalei de Fotbal de Stradă.

De asemenea, antrenoare la copii și junioare la Inter Star Sibiu, Nicoleta Adam face parte din staff-ul tehnic al echipei care va participa la Mondialul de Fotbal de Stradă. Adam a fost deja campioană mondială cu naționala de fotbal de stradă și nu mai poate fi pe teren la o competiție similară

Fostă jucătoare a lui FC Hermannstadt în sezonul trecut, Natalia Crețoiu face și ea parte din echipa care merge în Norvegia, dar jucătoarea reprezintă din această vară pe Gloria Bistrița.

Tot în acest an, naționala a obținut medalia de bronz la Europeanul de Fotbal de Stradă disputat în Elveția. Mihai Rosuș recrutează, antrenează și organizează din anul 2008 naționala României la fotbal de stradă.

România a fost repartizată în Grupa B, alături de Polonia, Danemarca, Finlanda, Zambia și o națională mondială.

Echipa de fotbal a Academiei Măgura a jucat sezonul trecut sub egida AFC Hermannstadt în premieră în Superliga feminină, însă a terminat pe ultimul loc și a retrogradat la Liga a 2-a.