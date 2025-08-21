„siguranța” cu vopsea la sibiu: pistele de biciclete trasate pe asfalt sunt o capcană cu înjurături pentru bicicliști și trotinetiști / video

Marcate cu o simplă dungă pe asfalt, multe piste de biciclete din Sibiu se transformă zilnic în parcări improvizate. Utilizatorii pe două roți sunt obligați să iasă în trafic, iar „siguranța” promisă cu vopsea devine o capcană.

Experiența unui utilizator de piste de biciclete

Un tânăr care se deplasează cu trotineta prin oraș povestește că astfel de blocaje sunt rutină: „Ieri am avut mai multă treabă prin oraș, vreo trei–patru ore. Am mers cu trotineta și pățesc asta în fiecare zi: nu există zi să nu dau peste cel puțin două mașini parcate pe pista de bicicliști”, a spus acesta pentru Ora de Sibiu.

El descrie mai multe momente tensionate. Pe strada Constituției, o șoferiță a lăsat mașina pe avarii chiar pe pistă pentru a intra într-un magazin. „I-am spus: «Ce cauți pe pista de bicicliști?». Mi-a răspuns că are treabă la magazin și a început să mă înjure. Pentru unii e normal să parcheze pe pistă, fără să-i intereseze că pun în pericol pe alții”, relatează tânărul.

O situație similară a întâlnit pe Bulevardul Alba Iulia: „Un jeep era parcat cu jumătate din roți pe carosabil și restul pe pistă. Am fost nevoit să-l ocolesc și era să mă lovească o mașină care venea din spate. În loc să fie sancționați, șoferii se simt ofensați când le atragi atenția.”

Deși până acum nu a sesizat oficial poliția, tânărul spune că își va monta un suport de telefon și va filma deplasările pentru a documenta constant blocajele: „Dacă te plimbi o oră prin oraș, e imposibil să nu găsești o mașină parcată neregulamentar pe pista de bicicliști. O să filmez tot, de la început până la sfârșit, ca să vadă toată lumea realitatea din teren.” spune R.B.