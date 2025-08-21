tânăr pe trotinetă lovit de o mașină pe mihai viteazu

Un tânăr aflat pe o trotinetă a fost lovit de o mașină pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Sibiu.

Polițiștii s-au deplasat în zonă, împreună cu echipaje medicale. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe bvd Mihai Viteazu spre Calea Dumbrăvii, un bărbat în vârstă de 22 de ani, din Rășinari, nu s-a asigurat în momentul în care s-a încadrat pentru a parca autoturismul și a acroșat cu oglinda dreapta un tânăr care se deplasa cu trotineta”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Conducătorul auto, posesor de permis de conducere, a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri

Tânărul aflat pe trotinetă, un sibian în vârstă de 19 ani, a fost rănit. „Echipajul SAJ a acordat asistență medicală unui tânăr de 19 ani care a suferit un traumatism de membru superior drept și un traumatism lombar. Victima a fost transportată la UPU Sibiu în stare stabilă”, spune Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările.

Citește și: „Siguranța” cu vopsea la Sibiu: Pistele de biciclete trasate pe asfalt sunt o capcană cu înjurături pentru bicicliști și trotinetiști