trafic îngreunat pe valea oltului în urma unui accident / video

Un eveniment rutier a avut loc joi după-amiază pe Valea Oltului. Două mașini au intrat în coliziune.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

UPDATE

Traficul rutier, în zona producerii accidentului, se desfășoară normal.

ȘTIREA INIȚALĂ

În cursul după-amiezii de joi, polițiștii Serviciului Rutier au fost solicitați să intervină la un accident produs pe DN 7, pe raza localității Câineni, în satul Râul Vadului.

„Din primele verificări efectuate s-a stabilit că evenimentul rutier a constat într-o coliziune între două autoturisme. În urma impactului, nu au rezultat victime”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.