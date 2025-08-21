trafic îngreunat pe valea oltului în urma unui accident / video

Un eveniment rutier a avut loc joi după-amiază pe Valea Oltului. Două mașini au intrat în coliziune.
UPDATE
Traficul rutier, în zona producerii accidentului, se desfășoară normal.
ȘTIREA INIȚALĂ
În cursul după-amiezii de joi, polițiștii Serviciului Rutier au fost solicitați să intervină la un accident produs pe DN 7, pe raza localității Câineni, în satul Râul Vadului.
„Din primele verificări efectuate s-a stabilit că evenimentul rutier a constat într-o coliziune între două autoturisme. În urma impactului, nu au rezultat victime”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.
Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.
