veste bună pentru profesorii din sibiu. niciunul nu rămâne fără ore în urma reorganizărilor din școli

Niciun profesor din județul Sibiu nu va rămâne fără ore din cauza reorganizărilor din școli. Cei 52 de dascăli aflați în pericol au găsit rezolvare la Inspectoratul Școlar.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Sibiu centraliza, zilele trecute, datele transmise de conducerea unităților de învățământ din tot județul ca urmare a reorganizării școlilor și constituirii formațiunilor de studiu. Șase profesori erau în situația de restrângere de activitate, ceea ce înseamnă că ar fi rămas fără ore. De asemenea, alte 46 de cadre didactice erau în situația de completare a normei didactice de predare.

Pentru a rezolva aceste situații, în cursul dimineții de joi au avut loc ședințe la care au participat dascălii afectați. Astfel, niciunul dintre profesorii titulari nu rămâne fără ore, iar pentru toți s-au găsit soluții astfel încât să aibă 20 de ore de predare pe săptămână.

Fiindcă norma didactică va crește de la 18 la 20 de ore începând cu noul an școlar, unii dintre profesori vor fi nevoiți să predea atât în unitățile unde sunt titulari, cât și la alte școli fie din aceeași localitate, fie din localitățile limitrofe.