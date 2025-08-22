anm confirmă prognoza: ne mai bucurăm de vară și în prima parte a luiu septembrie

Administrația Națională de Meteorologie anunță că toamna va începe cu temperaturi peste mediile normale în septembrie în cea mai mare parte a României.

Potrivit ANM, în săptămâna 25 august-1 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea nord-estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitar în cele sudice și la munte, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În săptămâna 1-8 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, deficitare în sud, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 8-15 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele specifice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

În săptămâna 15-22 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, au precizat meteorologii.