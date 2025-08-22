aur pe fundul lacului vidraru și apă vândută în franța – conspirații pe tiktok, crezute de mii de oameni

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a comentat informațiile false apărute pe TikTok cu privire la barajul Vidraru, potrivit cărora apa ar fi vândută în Franța, iar pe fundul lacului s-ar exploata aur pentru alte state. Ea a explicat că aceste teorii fac parte dintr-un „război hibrid” dus în România.

„Suntem într-un război hibrid cu mișcări extremiste și cu influențe din Rusia, care ne vor manipulați cu informații false. Este treaba statului să oprească propaganda și teoriile conspirației finanțate cu bani din exterior”, a declarat ministrul la B1 TV, citat de News.ro.

Buzoianu a subliniat că reacția instituțiilor publice la astfel de conspirații este dificilă, pentru că poate amplifica fenomenul, însă atunci când mesajele ajung la sute de mii sau milioane de români este necesar un răspuns oficial.

Pe TikTok circulă recent teorii conform cărora golirea controlată a lacului Vidraru ar avea legătură cu interese externe, informații catalogate de autorități drept complet false.