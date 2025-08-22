balul strugurilor la drașov: puiu codreanu aduce petrecerea anului la complexul turistic salonti

Tradiția se împletește cu distracția la Domeniul Salonti din Drașov! Vineri, 29 august, începând cu ora 20:00, are loc Târgul Drașovului, cunoscut și ca „Târgul Turtelor”, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale zonei. Sărbătoarea vine la pachet cu celebrul Bal al Strugurilor, unde atmosfera promite să fie incendiară.

Invitatul special al serii este nimeni altul decât Puiu Codreanu, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai României, care va urca pe scenă alături de formația sa pentru un spectacol live de neuitat. Organizatorii promit muzică bună, voie bună și o atmosferă de sărbătoare pentru toate generațiile.

🎉 Detalii eveniment:

Locație: Complexul Turistic Salonti, Drașov, jud. Alba

Ora: 20:00

Intrare: 100 lei

🎟️ Biletele se găsesc fizic în seara evenimentului

Pentru rezervări de mese și informații suplimentare, cei interesați pot suna la numărul: 0757 467 764.

Nu ratați ocazia de a petrece sfârșitul verii la cea mai frumoasă petrecere a sezonului, în compania muzicii lui Puiu Codreanu și a tradițiilor din Drașov!