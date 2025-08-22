bronz pentru champions sibiu la naționalele u 18 de volei pe plajă

Voleibalistele de la Champions Sibiu a câștigat medalia de bronz la Turneul Final Beachvolley U18 care s-a încheiat joi în stațiunea 2 Mai.

Finalul Campionatului Național de Beachvolley U18 s-a încheiat cu o nouă performanță de excepție pentru clubul sibian Champions, care și-a trecut în palmares a treia medalie națională a sezonului. Cătălina Vasilescu și Draga Savu au cucerit medalia de bronz, după ce Champions a mai adus în acest an argintul la U13 (volei de sală) și aurul la U16 ( volei pe plajă).

Cu șase echipe calificate la marea finală disputată pe plaja din 2 Mai, clubul sibian a demonstrat calitate sportivă, într-un turneu cu un nivel extrem de ridicat.

Cu o prestație solidă și curajoasă, perechea Catalina Vasilescu / Draga Savu a reușit să urce pe podiumul național după un parcurs remarcabil. În turul 3, cele două sibience au obținut o victorie în două seturi chiar împotriva echipei care avea să devină campioană națională. În semifinale, duelul s-a reluat, iar după un meci dramatic, panterele sibiene au fost învinse în 3 seturi, dar au avut puterea de a reveni și câștiga bronzul.

Un alt rezultat notabil a venit din partea perechii Adela Vasilescu / Natalia Cârstea, care a încheiat competiția pe locul 5 național. Calificarea lor în primele 12 echipe ale țării vine la doar câteva săptămâni după ce aceleași sportive cuceriseră titlul național la U16.

Champions Sibiu a fost reprezentat cu mândrie de 6 echipe la acest turneu final, formate din: Catalina Vasilescu / Draga Savu;

Sonia Rusu / Bianca Văcar; Adela Vasilescu / Natalia Cârstea; Ana Grădinariu / Adelina Canciu; Laura Grădinariu / Andreea Savu; Ruxandra Dumitra / Denisa Irom.

”Această medalie este o dovadă clară că munca făcută cu pasiune și sprijinită de comunitate dă roade. La Champions, construim un viitor solid pentru voleiul sibian, inclusiv dincolo de juniorat” a declarat Sabin Sopa, managerul Champions Sibiu.

În doar patru ani de activitate, Champions 2016 Sibiu a adunat 10 calificări la turnee finale naționale, și în acest sezon a urcat pe podium în trei discipline majore ale voleiului juvenil: sală, U16 și U18 beachvolley.