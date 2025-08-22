casă și masă gratis după gratii pentru 200 de lei. li se întâmplă la doi sibieni

O femeie și un bărbat au ajuns după gratii după ce au bătut un sibian în zona Gării, iar apoi i-au furat suma de 200 de lei.

Cei doi indivizi – o femeie de 27 de ani din Sibiu și un bărbat de 42 de ani din Păuca, au fost reținuți în urmă cu două zile, după ce au bătut un bărbat care se odihnea pe o bancă în zona Gării din Sibiu, iar apoi i-au furat suma de 200 de lei. Tâlharii au încercat să scape, dar au fost prinși în scurt timp de polițiști. (DETALII AICI).

Ulterior, ei au ajuns în fața judecătorilor, care i-au băgat după gratii. „În cursul zilei de ieri, cele două persoane reținute pentru 24 de ore de către polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu au fost prezentate instanței cu propunere de luare a unei măsuri legale. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sibiu a emis pe numele acestora mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Tâlharii rămân în arest preventiv până în 19 septembrie.