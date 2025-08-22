copiii învață meșteșugurile breslelor medievale în ateliere la mediaș și agnita / foto

RECONSTITUIREA BRESLELOR LA MEDIAȘ – Ateliere practice pentru copii în bisericile evanghelice din Mediaș și Agnita în luna septembrie.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Perioada de desfășurare: august – decembrie 2025

Valoarea totală a proiectului: 148.331 lei, din care 132.581 lei reprezintă finanțare nerambursabilă AFCN

Asociația Ordinul Cavalerilor de Mediaș continuă Proiectul „Reconstituirea Breslelor la Mediaș” – o initiativă interdisciplinară de revitalizare a patrimoniului imaterial în Transilvania, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), prin două evenimente dedicate copiilor cu vârste între 10 și 14 ani, organizate în spații istorice emblematice pentru comunitatea transilvăneană.

Mediaș – 13 septembrie, ora 11.00, Curtea Bisericii Evanghelice Sf. Margareta

Agnita – 20 septembrie, ora 11.00, Curtea Bisericii Evanghelice Fortificate

În cadrul atelierelor, copiii vor învăța nu doar istoria fascinantă a breslelor medievale, ci și tehnici practice transmise de meșteri ai Ordinului Cavalerilor de Mediaș, reconstituind astfel simbolic viața și ocupațiile meșteșugărești din secolele XV–XVI.

Ce vor descoperi copiii?

Breasla Armurierilor – Teorie: rolul armurierilor în comunitatea medievală. Practică: îmbinarea bucăților de metal și împletirea zalelor pentru armuri.

Breasla Bărbierilor – Teorie: atribuțiile bărbierilor medievali. Practică: tipuri de împletituri și tehnici de îngrijire a părului.

Breasla Brutarilor – Teorie: introducere despre rețete, alimente și condimente. Practică: folosirea ustensilelor și tehnici de gătire; fiecare copil va rămâne cu o rețetă autentică veche de 400–500 de ani.

Breasla Croitorilor – Teorie: istoria croitoriei. Practică: croirea și coaserea unei piese simple de îmbrăcăminte și prime elemente de broderie.

Breasla Pielarilor – Teorie: meseria prelucrătorilor de piele. Practică: împletituri și tehnici de prelucrare a pielii.

Proiectul „Reconstituirea Breslelor la Mediaș” – o initiativă interdisciplinară de revitalizare a patrimoniului imaterial în Transilvania se desfășoară între iulie și decembrie 2025 și implică peste 230 de copii din Mediaș, Agnita și Sibiu. Acesta își propune să readucă la viață tradițiile breslelor medievale prin activități educative și participative, să creeze punți între generații și să valorifice patrimoniul cultural imaterial transilvănean.

Înscrieri

Locurile sunt limitate: 15 copii / atelier. Înscrierile se fac până la data de 10 septembrie, completând formularul disponibil pe pagina oficială a proiectului: https://forms.gle/E2NHSLjdfLes1pWh7

Antonela Sofia Barbu, manager de proiect: „Credem cu tărie că aceste ateliere reprezintă o ocazie unică pentru copii de a învăța istoria breslelor prin joc, practică și contact direct cu meșteri autentici. Îi invităm pe toți cei curioși să descopere cum arăta viața meșteșugarilor acum câteva sute de ani și să ducă mai departe poveștile lor.”

Daniela Lupu, asistent manager: „Lucrez alături de meșterii din Ordinul Cavalerilor de Mediaș de peste 20 de ani și îi cunosc nu doar ca artiști iscusiți, ci și ca oameni dedicați transmiterii meșteșugurilor către cei mici. De aceea, aceste ateliere nu sunt doar lecții de istorie practică, ci întâlniri vii între generații, pline de curiozitate, emoție și bucuria descoperirii.”

Proiectul este posibil datorită sprijinului partenerilor care cred în forța patrimoniului cultural ca resursă de coeziune comunitară și dezvoltare personală:

Parohia Evanghelică CA Mediaș, Parohia Evanghelică CA Agnita, Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale, Centrul Local de Cercetași – Turre Pitz, Asociația IULIAN al II-lea pentru educație și integrarea romilor, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Sucursala Mediaș, Școala Gimnazială C.I. Motaș Mediaș, Asociația Istorie Vie din Cluj-Napoca, Nova TV, Monitorul de Mediaș.

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”

Informații despre Proiectul „Reconstituirea Breslelor la Mediaș – o inițiativă interdisciplinară dedicată revitalizării patrimoniului cultural imaterial din Transilvania”, co-finanțat de AFCN:

Persoană de contact: Antonela Sofia Barbu, manager de proiect, telefon: 0747013227

Detalii ateliere: Daniela Lupu, asistent manager, telefon: 0728848940

Site: https://ordinulcavalerilordemedias.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/reconstituireabreslelorlamedias

Email: cavaleriidemedias@yahoo.com