csc șelimbăr pierde cu sepsi și rămâne fără punct în liga 2 / video foto

CSC Șelimbăr a pierdut vineri la Cisnădie, scor 0-2 în duelul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, din runda a patra a Ligii 2.

Pe ”Textila” din Cisnădie, Sf. Gheorghe introduce mingea în poartă în minutul 12, prin Neskovic, după ce portarul Măluțan scăpat balonul pe sub mână, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Echipa mult mai experimentată, Sepsi deschide scorul pe tabelă în minutul 17, după un corner, Dobrosavlevici a trimis cu capul cu boltă și a înscris cu toată opoziția lui Natea, care a încercat să salveze.

După primirea golului, echipa lui Beza a fost mai prezentă în ofesnivă, iar Lenghel nu a ajuns să împingă spre poartă o centrare pe jos venită din flancul drept. Cea mai mare ocazie a Șelimbărului este în minutul 35, când, după un corner, Natea a trimis cu capul în transversală, faza a continuat, dar Sepsi OSK scapă fără gol.

Partea secundă începe cu ocazia lui Jurj, care trage în plasa laterală. Apoi, Șerban scapă ieftin doar cu galben după o intrare cu talpa direct pe piciorul lui Oberlin.

În minutul 63, covăsnenii ratează o ocazie monumentală prin D. Oroian, care din 5 metri, cu poarta goală, trimite pe lângă bara a doua!

Gazdele puteau relansa meciul în minutul 69, când șutul-centrare al lui Lenghel lovește bara porții oaspeților.

Apoi, Sepsi încheie conturile cu un sfert de oră înainte de final, când după o fază frumoasă, Oberlin înscrie cu un șut din 10 metri, peste portarul Măluțan. Elvețianul Oberlain a mai avut o ocazie mare în minutul 86, când a greșit ținta din 8 metri, după o centare din stânga. Sepsi s-a impus cu 2-0 și începe cursa spre obiectivul dorit, promovarea.

În schimb, CSC 1599 Șelimbăr suferă al patrulea eșec consecutiv în Liga 2 și cu un lot foarte tânăr, pare că va suferi mult și în acest sezon.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Giafer, Natea, S. Șerban – Boboc (Cotogoi 64′), Al. Luca (D. Benzar 81′) – Lenghel (Birbic 81′), P. Petrescu, Bucuroiu – Jurj (A. Șerban 64′). Antrenor: Eugen Beza