cutremur de peste 4 grade vineri în românia

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs vineri, 22 august 2025, la ora 14:18, în zona seismică Oltenia, județul Gorj, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la o adâncime redusă și a fost resimțit în mai multe localități din zonă. Până la acest moment, nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Zona Olteniei a devenit activă din punct de vedere seismic în ultimii ani, cutremurele moderate fiind tot mai frecvente în județul Gorj.

INCDFP monitorizează permanent activitatea seismică și va actualiza datele dacă vor apărea noi informații.