directorul interimar al romsilva, selectat prin dezbatere publică

Ministerul Mediului organizează, în premieră, o dezbatere publică cu societatea civilă pentru selecția directorului general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, eveniment ce va avea loc luni, 25 august 2025, de la ora 10:00, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Sala Consiliu, parter).

Dezbaterea va fi transmisă și online, iar participarea fizică se va face în ordinea înscrierilor, în limita locurilor disponibile. Cei interesați pot completa formularul de înscriere până duminică, 24 august, ora 20:00.

Procesul de selecție pentru funcția de director interimar se află în etapa finală: din cele 25 de candidaturi depuse, 17 au fost validate, iar candidații au susținut interviuri pe parcursul a două zile. Ministerul Mediului precizează că dezbaterea publică va permite membrilor Consiliului de Administrație Romsilva să afle direct de la societatea civilă care sunt așteptările privind viitorul director general interimar și să țină cont de acestea în luarea deciziei finale, scrie Digi24.

În ultima perioadă, între Romsilva și Ministerul Mediului au existat tensiuni generate de reforma Romsilva, care prevede reducerea numărului de directori și eliminarea unor privilegii. În cadrul protestelor recente organizate de Federația Silva, ministrul Diana Buzoianu a subliniat că reforma are ca scop eficientizarea activității regiei și redirecționarea resurselor către operațiuni în teren și monitorizarea pădurilor, nu afectarea posturilor de muncă din teren.

Potrivit ministerului, reforma va reduce direcțiile silvice de la 41 la 12 și va diminua cu 90% funcțiile de director, cu economii estimate la aproximativ 19 milioane de lei anual, care vor fi utilizate pentru îmbunătățirea condițiilor în teren și prevenirea tăierilor ilegale. De asemenea, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost reduse de la 12.500 lei la 5.000 lei brut/lună, iar contractele includ indicatori clari de performanță.

Conducerea ministerului arată că reforma este necesară deoarece raportul MMAP pentru perioada 2020–2024 indică pierderi și prejudicii totale de peste 46 de milioane de lei, rezultate din premii nejustificate și gestionarea ineficientă a fondurilor. În acest context, selecția directorului interimar printr-o dezbatere publică reprezintă un pas important pentru transparentizarea procesului decizional și implicarea societății civile.