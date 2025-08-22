fenomen îngrijorător la copșa mică: câini aduși cu mașina și abandonați în oraș. primăria solicită colaborarea cetățenilor

Primăria orașului Copșa Mică intensifică eforturile pentru limitarea fenomenului câinilor fără stăpân și pentru menținerea siguranței în comunitate.

Autoritățile semnalează că unii câini au fost aduși din alte localități și abandonați pe raza orașului. Recent, un cetățean a observat o mașină din care au fost eliberați câini, confirmând astfel amploarea problemei.

Pentru a reduce efectele acestui fenomen, Primăria roagă cetățenii să evite hrănirea câinilor fără stăpân pe domeniul public, deoarece acest lucru atrage animalele în zonele locuite și favorizează formarea grupurilor. În cazul în care sunt observate autovehicule din care sunt eliberați câini, cetățenii sunt încurajați să anunțe imediat Primăria sau Poliția Locală, iar, dacă este posibil, să transmită fotografii sau filmări care să documenteze situația.

Totodată, Primăria oferă gratuit sterilizarea câinilor de rasă comună. Cetățenii interesați sunt invitați să contacteze instituția pentru detalii și programări.