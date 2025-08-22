incident la aeroportul sibiu. un copil de 5 ani a pus în dificultate aterizarea unui elicopter/ video

Un incident petrecut în urmă cu câteva zile pe Aeroportul Internațional Sibiu arată cât de riscante pot fi unele gesturi aparent inofensive. Un fascicul laser îndreptat spre cabina pilotului a făcut dificilă aterizarea unui elicopter. Pilotul a raportat imediat problema controlorilor de trafic aerian, care au alertat Poliția Sibiu.

La scurt timp, un echipaj de ordine publică a identificat sursa luminii: un copil de doar 5 ani, care se juca cu un laser în apropierea aeroportului.

Specialiștii în aviație explică: în fazele de decolare și aterizare, piloții au nevoie de maximă concentrare. Un fascicul laser, care la sol pare mic și inofensiv, se lărgește pe măsură ce parcurge distanța până la aeronavă. Astfel, în cockpit, piloții nu mai văd un punct, ci un adevărat nor orbitor de lumină.

Acest efect poate provoca orbire temporară, pierderea reperelor vizuale și a atenției asupra instrumentelor de bord – exact în momentele critice ale zborului. Cu alte cuvinte, o simplă joacă se poate transforma într-un factor de risc major pentru sute de pasageri.

Articolul 126 din Legea 21/2020 – Codul aerian precizează clar că utilizarea fasciculelor luminoase îndreptate către aeronave sau turnuri de control constituie contravenție.

Potrivit art. 127, aceste fapte se sancționează cu amenzi cuprinse între 8.000 și 16.000 de lei. În situațiile grave, pot deveni chiar infracțiuni.

Experiment demonstrativ: cum vede un pilot fasciculul

Pentru a explica vizual pericolul, piloții și controlorii de trafic aerian au realizat un experiment filmat. Fasciculul laser, proiectat pe parbrizul cockpit-ului, a demonstrat cât de înșelătoare și de nocivă este o astfel de acțiune.

Poliția Sibiu și specialiștii din aviație transmit un mesaj ferm comunității: ,,Nu îndreptați niciodată lasere, lanterne sau alte surse de lumina puternică spre cer, către avioane și elicoptere! Trebuie conștientizat că o astfel de acțiune, aparent banală, poate provoca un incident sau accident aviatic! Astăzi ești cu laserul în mână. Dar mâine poți fi chiar tu pasager într-un avion! Gândește-te că acel gest banal poate pune în pericol propria ta viața, a familiei tale sau a prietenilor tăi! Pentru ca întreaga comunitate să înțeleagă cât de periculos poate fi acest „joc”, piloții și controlorii de trafic aerian au făcut un experiment, au îndreptat un laser spre parbrizul cockpit-ul. Este evident cât de înșelătoare și periculoase sunt astfel de acțiuni. Facem apel la responsabilitate și conștientizarea consecințelor unor acțiuni aparent inofensive!,,”