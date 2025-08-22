investitorii aleg argintul: creștere spectaculoasă, peste cea a aurului în 2025

Argintul a înregistrat o creștere spectaculoasă pe piețele internaționale, urcând cu aproximativ 33% de la începutul anului 2025, până la aproape 38,5 dolari pe uncie, depășind astfel randamentele aurului, arată o analiză realizată de compania de investiții XTB, citată de Agerpres.

Specialiștii explică faptul că argintul, având o piață mai mică și mai volatilă, tinde să avanseze mai rapid decât aurul în perioadele favorabile metalelor prețioase. Dacă raportul istoric dintre cele două metale s-ar normaliza, argintul ar putea continua să aducă randamente importante și chiar să atingă noi maxime.

Creșterea actuală este susținută de un deficit global estimat la 170 de milioane de uncii în 2025, potrivit Silver Institute. În plus, doar 30% din argintul mondial este obținut direct din exploatări miniere, restul fiind extras ca produs secundar al altor metale, ceea ce limitează posibilitatea creșterii rapide a producției.

În ultimii ani, producția anuală de argint s-a redus cu peste 7% față de 2016, ajungând la aproximativ 835 milioane de uncii. Chiar dacă reciclarea a crescut cu 24%, până la 195 milioane de uncii, acest lucru nu reușește să acopere scăderea ofertei din mineritul primar.

Pe lângă factori fundamentali, contextul macroeconomic sprijină ascensiunea argintului: așteptările privind o scădere a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA reduc costurile de oportunitate pentru investitori. În același timp, inflația rămâne la un nivel moderat, de 2,7% în august, sub estimările inițiale, ceea ce determină tot mai mulți investitori să se orienteze către metalele prețioase.