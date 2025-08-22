loc nou de joacă inaugurat în cartierul gloria din mediaș / foto

Loc nou de joacă inaugurat în cartierul Gloria din Mediaș.

Locuitorii cartierului Gloria din Mediaș se pot bucura acum de un loc de joacă modern, amenajat pentru copii și familii. Investiția a fost realizată cu sprijinul autorităților locale și vine ca răspuns la solicitările comunității.

Primarul sau reprezentantul local responsabil a declarat că proiectul a fost implementat după consultările cu cetățenii, pentru a asigura un spațiu sigur și atractiv pentru cei mici. Locul de joacă include echipamente moderne, zone pentru joacă activă și spații de relaxare pentru părinți și bunici.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii recreative în cartierele Mediașului, care urmărește creșterea calității vieții locuitorilor și încurajarea activităților în aer liber.

Autoritățile locale și reprezentanții comunității au subliniat că întreținerea și siguranța locului de joacă vor fi prioritare, astfel încât acesta să rămână un spațiu funcțional și atractiv pentru toți cei care îl vor folosi.