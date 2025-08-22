noi detalii în cazul cățelușei ucise de rottweileri, la porumbacu de jos. ancheta s-a poticnit la autopsie

Stelian Solomon trăiește zile grele după ce cățelușa sa, Ioana, a fost ucisă de doi Rottweileri ai vecinilor, în noaptea de 31 iulie. La mai bine de trei săptămâni de la tragedie, proprietarul patrupedului reclamă întârzieri din partea autorităților.

,,Săptămâna aceasta au fost făcute verificări la Porumbacu de Jos, în legătură cu cazul cățelușei mele ucise de câini. Eu am fost la Sibiu și le-am dus dovezi: registre, înregistrări și alte documente relevante. Urmează să le trimit inclusiv dovezi de acum doi ani, când am sunat la 112 dimineața pentru că vecinii aveau câinii nesupravegheați și atacau animalele mele. Atunci s-a aplicat o amendă de 50 de lei și proprietarul și-a luat angajamentul să nu mai lase câinii nesupravegheați. Toate aceste dovezi le voi pune pe stick sau CD și le voi preda pentru continuarea cercetărilor.” a declarat Solomon.

El critică procedura care îi cere dovezi de la medicul veterinar pentru a constata decesul cățelușei, deși medicul era în concediu la momentul incidentului. „Cum poate alt medic să spună ceva despre situație, când doi câini de luptă au prins și ucis cățelușa? Este clar că e o nenorocire, iar responsabilitatea trebuie stabilită urgent”, spune bărbatul.

Stelian mai reclamă faptul că vecinul său, care deține Rottweilerii, a avut antecedente legate de agresivitatea câinilor. „Când s-a mutat aici acum patru ani, a adus o mulțime de câini care au atacat oameni pe stradă, inclusiv pe sora mea. Am făcut plângeri scrise, dar poliția nu a luat măsuri suficiente. Și totuși, i s-a permis să țină câini de luptă, deși legea spune clar că persoanelor cu antecedente li se interzice acest lucru”, explică proprietarul.

Chiar dacă a adoptat un alt cățel pentru a avea un companion în curte, Solomon se teme pentru siguranța acestuia. „Ce facem dacă și acesta ajunge în pericol din cauza lipsei de intervenție a autorităților? Când mă gândesc la Ioana și văd că nu mai e acasă, mă apucă furia și tristețea”, mărturisește el.

Cei doi Rottweileri sunt considerați câini de luptă, o rasă încadrată de lege ca fiind periculoasă și care poate fi deținută doar în condiții stricte. Surse Ora de Sibiu spun însă, că doar unul dintre cei doi câini ar fi fost înregistrat conform legislației,