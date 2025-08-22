noutăți în muzeul astra. căsuțe cu „ochii” sibiului și un festival de film pentru adolescenți

Primăria municipiului Sibiu va încheia un acord de parteneriat cu CNM Astra pentru a dezvolta noi acțiuni culturale și turistice. Vor fi cumpărate 20 de căsuțe cu „ochii” Sibiului și va fi organizat un festival de film documentar pentru copii și adolescenți.

Municipalitatea vrea să aloce un milion de lei pentru Complexul Național Muzeal (CNM) Astra în vederea sprijinirii și dezvoltării unor acțiuni culturale și turistice.

În cadrul parteneriatului, vor fi achiziționate 20 de căsuțe de lemn, concepute pentru a îmbina armonios elemente specifice urbanului sibian cu cele ale ruralului din zona montană a județului. „Dotarea cu 20 de căsuțe de lemn (…) va aduce un plus semnificativ de valoare estetică și funcțională evenimentelor desfășurate aici. Designul acestora va integra detalii precum <<ochii>> Sibiului pe acoperiș, șindrilă tradițională, elemente inspirate din arhitectura săsească și detalii artistice caracteristice orașului”, se arată în raportul de specialitate.

Căsuțele vor fi construcții modulare, ușor de montat și demontat, realizate din materiale biodegradabile sau reutilizate. Municipalitatea spune că, prin integrarea estetică în peisajul urban și rural, ele vor îmbunătăți imaginea evenimentelor organizate în Sibiu, vor stimula utilizarea responsabilă a resurselor locale de către producători și comercianți și vor putea constitui un model replicabil în alte zone turistice și țară. Pentru acestea se va aloca suma de 900.000 lei de la bugetul locale.

De asemenea, în cadrul aceluiași parteneriat, va fi organizat un eveniment cultural – un festival de film documentar pentru copii și adolescenți. „Evenimentul va fi organizat în strânsă legătură cu activitatea sa principală de valorificare a patrimoniului material și imaterial și cu programele educaționale derulate constant. Componenta de proiecții imersive (VR, AR, XR, full-dome), completată de activități educaționale și creative, va contribui la transmiterea către public, în special către tineri, copii și familii, a cunoștințelor legate de tradiții, meșteșuguri și istorie locală, folosind mijloace contemporane și accesibile”, se arată în raportul de specialitate. Evenimentul va avea acces gratuit pentru public, iar pentru acesta municipalitatea va aloca 100.000 lei din bugetul local.

Proiectul urmează să fie votat de consilierii locali în ședința ordinară de la finalul lunii august.