pașapoartele simple temporare vor avea cod qr din 15 septembrie

Guvernul a anunțat că, începând cu 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică. Măsura are scopul de a reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă și de a aduce nivelul de securitate al acestor documente mai aproape de cel al pașapoartelor electronice, scrie Economica.net.

Potrivit Executivului, introducerea elementelor criptografice moderne este necesară, deoarece pașapoartele temporare, deși sigure, nu beneficiază de protecția suplimentară oferită de suporturile digitale ale pașapoartelor electronice.

Prevederile nu se aplică pașapoartelor eliberate anterior datei de 15 septembrie. Aceste documente își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în ele sau până la preschimbare.

Hotărârea Guvernului armonizează normele naționale cu standardele internaționale și europene de securitate, inclusiv cu recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) și registrul PRADO.

Guvernul precizează că aceste măsuri consolidează securitatea documentelor de călătorie, respectă angajamentele internaționale ale României și răspund nevoii de protecție sporită a cetățenilor, mai ales în contextul mobilității transfrontaliere.