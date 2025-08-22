pistele de biciclete din sibiu – „parcări gratuite” pentru șoferi. peste 80 de șoferi, prinși parcând neregulamentar

Problema mașinilor parcate pe pistele de biciclete din Sibiu rămâne una constantă. Imaginile surprinse zilnic în oraș confirmă dificultățile cu care se confruntă bicicliștii și trotinetiștii. De multe ori, aceștia sunt obligați să intre pe carosabil pentru a-și continua drumul, expunându-se riscurilor din trafic.

Un tânăr care folosește trotineta ca mijloc de transport spune că întâlnește zilnic mașini parcate neregulamentar: „Nu există zi să nu dau peste cel puțin două mașini pe pistă. Uneori trebuie să ies în trafic și e foarte periculos”, a povestit acesta pentru Ora de Sibiu.

Ce spune Primăria Sibiu

Reprezentanții administrației locale susțin că fenomenul este monitorizat, iar Poliția Locală acționează pentru sancționarea celor care blochează pistele.

„De la începutul anului și până în prezent, Poliția Locală a constatat un număr de 89 de astfel de contravenții. În 37 de cazuri s-au întocmit deja procesele verbale prin care s-a aplicat amenda, în restul cazurilor fiind în curs identificarea conducătorilor auto pentru sancționarea lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

În același timp, redacția Ora de Sibiu a primit videoclipuri de la cititori în care mai mulți tineri pe trotinete electrice circulă pe carosabil, ocupând toată banda și îngreunând traficul auto.