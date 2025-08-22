primăria intervine pe strada timotei popovici după accidentul care a curmat viața unui copil de doi ani

Comisia municipală care se ocupă de sistematizarea circulației a avut o întâlnire, la mijlocul acestei săptămâni, la care s-a discutat și despre regretabilul accident petrecut în 15 august pe o stradă din centrul orașului. Autoritățile au decis să sporească siguranța în zona evenimentului soldat cu decesul unui băiețel.

Accidentul în care a murit un copil de 2 ani a avut loc pe strada Timotei Popovici, stradă ce face legătura între zonele pietonale Piața Schiller și Arhivelor. Comisia municipală de sistematizare a circulației a discutat despre cum poate fi sporită siguranța în zonă, pentru a putea fi evitate astfel de evenimente în viitor. Reprezentanții Primăriei spun că zona este conformă cu legislația, dar se vor lua măsuri suplimentare.

„În ședința Comisiei pentru sistematizarea circulației din data de 20 august s-a analizat semnalizarea rutieră din zona străzii Timotei Popovici, ce face legătura între zonele pietonale Piața Schiller și respectiv str. Arhivelor. Așa cum am mai precizat, subliniem că semnalizarea rutieră din zonă este conformă cu legislația. Cu toate acestea, pentru a spori siguranța pietonală, s-a propus și avizat ca măsură suplimentară montarea unor semnalizări luminoase de avertizare pe indicatorul existent care marchează trecerea de pietoni de pe str. T. Popovici, la intersecția cu str. Arhivelor. Scopul acestora este pe de o parte acela de a atenționa conducătorii auto cu privire la trecere, iar pe de altă parte pentru a atrage atenția pietonilor să utilizeze această trecere la ieșirea din zonele pietonale. De asemenea, s-a avizat instalarea pe str. Timotei Popovici a unui indicator cu mesajul “Atenție! Copii!” în contextul în care, în zonă, este situată o creșă”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Vă reamintim că, în urmă cu o săptămână, în seara de 15 august, un accident groaznic a avut loc pe strada Timotei Popovici. Un copil de 2 ani a ajuns pe partea carosabilă și a fost lovit mortal de o mașină. (DETALII AICI)

