profesorii din sibiu protestează vineri la bucurești / video foto

Federațiile sindicatelor din învățământ au organizat, vineri dimineața, un nou protest, la care au participat și dascăli din Sibiu. Dascălii au pichetat sediul Ministerului Educației din Capitală. 

video
play-rounded-fill
Un protest a avut loc, vineri dimineață, în Capitală, în fața Ministerului Educației. La manifestație au participat inclusiv profesori din județul Sibiu. 

profesorii din sibiu protestează vineri la bucurești / video foto profesorii din sibiu protestează vineri la bucurești / video foto

Aceasta este a șaisprezecea zi de proteste. Manifestațiile vor continua în fiecare zi până când va începe noul an școlar. În 8 septembrie, va avea loc un marș în Capitală, între Piața Victoriei și Palatul Cotroceni, la care și-au anunțat deja prezența 200 de profesori din Sibiu. 

Citește și: Dascălii continuă protestele: participă și cadre didactice de la Sibiu

Ultima oră