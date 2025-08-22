profesorii din sibiu protestează vineri la bucurești / video foto

Federațiile sindicatelor din învățământ au organizat, vineri dimineața, un nou protest, la care au participat și dascăli din Sibiu. Dascălii au pichetat sediul Ministerului Educației din Capitală.

Un protest a avut loc, vineri dimineață, în Capitală, în fața Ministerului Educației. La manifestație au participat inclusiv profesori din județul Sibiu.

Aceasta este a șaisprezecea zi de proteste. Manifestațiile vor continua în fiecare zi până când va începe noul an școlar. În 8 septembrie, va avea loc un marș în Capitală, între Piața Victoriei și Palatul Cotroceni, la care și-au anunțat deja prezența 200 de profesori din Sibiu.

