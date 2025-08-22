Federațiile sindicatelor din învățământ au organizat, vineri dimineața, un nou protest, la care au participat și dascăli din Sibiu. Dascălii au pichetat sediul Ministerului Educației din Capitală.
Aceasta este a șaisprezecea zi de proteste. Manifestațiile vor continua în fiecare zi până când va începe noul an școlar. În 8 septembrie, va avea loc un marș în Capitală, între Piața Victoriei și Palatul Cotroceni, la care și-au anunțat deja prezența 200 de profesori din Sibiu.
Ultima oră
Profesorii din Sibiu protestează vineri la București / video foto
