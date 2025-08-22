șapte sibieni intră în tragerea la sorți a 4 terenuri pentru tineri

Patru terenuri din Cartierul Tineretului urmează să fie atribuite, în folosință gratuită, unor tineri din Sibiu. Cererea pentru ele a fost extrem de mare, iar 7 persoane s-au calificat, având punctaj maxim.

Municipiul Sibiu dispune de 4 loturi de teren – proprietate privată – în Cartierul Tineretului, care urmează să fie repartizate tinerilor doritori să își construiască o casă. Cererea a fost extrem de mare, astfel că s-au depus 190 de dosare.

Patru tineri norocoși vor avea teren de casă

Din cele 190 de dosare depuse, 26 dintre ele au fost respinse fiindcă nu erau eligibile. Solicitanții fie nu aveau vârsta necesară (între 18 și 35 ani), fie aveau domiciliul în alt UAT. Comisia a stabilit apoi ierarhia celor 164 de solicitanți declarați eligibili în funcție de punctajul obținut ca urmare a aplicării criteriilor stabilite prin HCL. Astfel, 7 solicitanți au obținut punctajul maxim de 100 de puncte, fiind la aegalitate.

Toți cei 7 tineri care au obținut punctaj maxim au vârsta cuprinsă între 33 și 35 de ani, au minim 2 copii, sunt căsătoriți, nu sunt înscriși în cazierul judiciar și nu au debite restante. Și, fiindcă sunt doar 4 terenuri disponibile, departajarea se va face prin tragere la sorți. Tragerea la sorți o vor face solicitanții, prin extragerea de plicuri în interiorul căror se vor regăsi bilete cu „câștigător” sau „necâștigător”.

Consilierii locali urmează să aprobe în ședința de la finalul lunii august lista preliminară a solicitanților în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită. Tinerii vor putea depune contestații în termen de 10 zile, iar comisia le va soluționa în termen de 5 zile. Lista finală va urma să fie stabilită după contestații și tragerea la sorți.