se schimbă vremea. sibiul, sub cod galben și portocaliu de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări pentru ziua de 22 august 2025. Fenomenele vizate sunt instabilitate atmosferică și cantități importante de precipitații.

Cod Galben este valabil între ora 12:00 și 21:00. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Grindina va fi de mici dimensiuni (1–3 cm). Zonele afectate sunt nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, izolat peste 40–50 l/mp.

Cod Portocaliu – averse importante va fi valabil între ora 14:00 și 21:00. Vor fi averse puternice, frecvente descărcări electrice și grindină de medii dimensiuni (3–4 cm). Vântul va avea rafale de 50–70 km/h. Zonele afectate sunt județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și zonele montane. Cantitățile de apă vor ajunge la 40–50 l/mp și izolat peste 60 l/mp.

Cod Portocaliu – vijelii puternice este valabil între ora 13:00 și 19:00. Vor fi rafale de vânt de 80–90 km/h. Zonele afectate sunt Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Meteorologii recomandă prudență. Este indicat să se evite deplasările în zonele afectate și să se respecte indicațiile autorităților.