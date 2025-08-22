sibian din anturajul fostului polițist marian răduinea, acuzat că a înșelat o benzinărie din sibiu, achitat definitiv. alecsandru onac: „condamnarea a fost nelegală”

Un tânăr de 28 de ani, acuzat de procurorii sibieni că ar fi înșelat o benzinărie din oraș, a fost achitat definitiv de presupusa infracțiune. Curtea de Apel Alba Iulia a desființat sentința dată de Judecătoria Sibiu, prin care bărbatul fusese condamnat.

În primăvara anului trecut, un tânăr în vârstă de 28 de ani din Sibiu era arestat preventiv, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Procurorii spuneau pe atunci, într-un comunicat de presă, că bărbatul face parte din anturajul fostului polițist Marian Răduinea. El era acuzat că ar fi mințit reprezentanții unei benzinării că deține o societate care furnizează produse petroliere și ar fi încheiat un contract în acest sens.

La mai bine de un an de la acest eveniment, în urma căruia tânărul a fost arestat preventiv, iar apoi plasat în arest la domiciliu, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de către acesta împotriva sentinței pronunțată de Judecătoria Sibiu prin care era condamnat. Astfel, Curtea a desființat în parte sentința penală și l-a achitat pe tânăr.

„Prin Decizia definitivă nr. 612/2025 a Curții de Apel Alba Iulia, pronunțată la 22.08.2025, am fost achitat definitiv de pretinsa infracțiune de înșelăciune, instanța stabilind că soluția de condamnare pronunțată în primă instanță a fost nelegală și netemeinică, aplicând dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. b) C. pr. pen”, a transmis Onac Alecsandru Adrian pentru Ora de Sibiu.

Sentința este definitivă și a fost pronunțată în 22 august 2025.