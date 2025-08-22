sibiul de odinioară a debutat în forță: urmează încă 3 seri incendiare cu generic, azur, fun factory, captain hollywood project și n&d / foto video

Joi seara, Parcul Tineretului din Sibiu a vibrat la propriu odată cu startul celei de-a 12-a ediții a festivalului „Sibiul de Odinioară”. Primele acorduri au adus publicului o doză intensă de energie, iar atmosfera a fost una demnă de marile festivaluri: dans, refrene cântate la unison și mii de oameni care au retrăit anii ’90 și 2000.

Deschiderea a fost făcută de Maverick, care a pregătit scena pentru o seară cu adevărat incendiară. A urmat L.A., cu hiturile „Ochii tăi” și „Toată viața mea”, fredonate la unison de întreaga mulțime.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Finalul primei seri i-a aparținut lui Enășescu, care a transformat Parcul Tineretului într-o mare de lumină și emoție. Atmosfera a fost una explozivă, cu publicul dansând până târziu, pe ritmuri retro care au marcat o generație.

Ce urmează vineri – „Side A: Șlagăre pe repeat”

A doua seară de festival promite la fel de multă energie. Programul de vineri, 22 august, îi aduce pe scenă pe:

Codi Reivs – 17:00, pentru un start cu vibe fresh,

– 17:00, pentru un start cu vibe fresh, GENERIC – 19:30, cu „Fratele meu” și „S-a rupt lanțul de iubire”,

– 19:30, cu „Fratele meu” și „S-a rupt lanțul de iubire”, AZUR – 20:45, legendarii interpreți ai refrenelor „Mona” și „În stație la Lizeanu”,

– 20:45, legendarii interpreți ai refrenelor „Mona” și „În stație la Lizeanu”, Maverick – 22:00, closing party.

Atmosfera se anunță incendiară, cu șlagăre pe repeat și public gata să cânte din nou la unison.

Weekend-ul retro: Fun Factory, Captain Hollywood Project și N&D

Punctele culminante urmează sâmbătă și duminică:

Sâmbătă, 23 august – „Turbo ’90”: N&D, Captain Hollywood Project și Marusha aduc energia cluburilor europene direct la Sibiu.

– „Turbo ’90”: N&D, Captain Hollywood Project și Marusha aduc energia cluburilor europene direct la Sibiu. Duminică, 24 august – „Greatest Hits”: seara finală, cu show-ul exploziv al Fun Factory și energia lui Geo Da Silva.

Festivalul retro complet – muzică și street-food

„Sibiul de Odinioară” nu înseamnă doar muzică. Aleile Parcului Tineretului au devenit un adevărat paradis culinar, cu preparate internaționale de la Two Chefs, Street Bites sau Greci pe Roți, burgeri artizanali de la The Burger’s Father, grătare și mititei de la Turtha Grill, dar și deserturi spectaculoase și înghețată de la Turtha Ice Cream și Pokka Curos.

Băuturile completează atmosfera: Olha Coffee pentru cafea de specialitate, iar Backyard Bar, WineNot și Bubble Bar cu cocktailuri, vinuri și bere rece.

Intrarea este liberă

Festivalul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local Sibiu și aduce pentru prima dată două scene cu muzică non-stop, fără pauze. Intrarea este liberă, iar sibienii și turiștii sunt așteptați până duminică, 24 august, la cel mai nostalgic maraton retro din oraș.