spitalul de psihiatrie din sibiu se modernizează: consolidare, termoizolare și panouri fotovoltaice

Pavilionul central al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu a intrat într-un amplu proces de modernizare care va schimba radical modul în care clădirea este folosită.

Imobilul, cu o suprafață desfășurată de peste 13.000 de metri pătrați, va fi consolidat seismic, termoizolat și dotat cu sisteme moderne de eficiență energetică.

În primul rând, clădirea va fi adusă la un nivel superior de siguranță, fiind trecută din clasa de risc seismic 2 în clasa de risc seismic 4. Asta înseamnă o rezistență mult mai bună în caz de cutremur și o protecție mai mare pentru pacienți și personal.

La partea de eficiență energetică, pereții vor fi izolați termic, iar tâmplăria veche va fi înlocuită cu una performantă. Pe acoperiș vor fi montate panouri fotovoltaice cu o putere totală de 11.900 kW, întinse pe o suprafață de 850 de metri pătrați, care vor produce energie verde pentru spital. În interior, se instalează sisteme de ventilare cu recuperare de căldură, reducând semnificativ consumul și costurile cu energia. Toate aceste intervenții vor duce la scăderea consumului de energie primară cu aproape 50% și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu peste 57%.

Spații noi și condiții moderne

Schimbări importante se fac și în organizarea spațiilor. Subsolul, până acum insuficient folosit, va fi transformat în spații tehnice, vestiare și birouri. În plus, pavilionul va fi dotat cu un lift modern, gândit atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru transportul pacienților pe targă, conform normelor din sănătate.

Lucrările au început deja, după ce au fost finalizate toate etapele tehnice și administrative – expertiza, auditul energetic, documentațiile și autorizația de construire. Constructorul are la dispoziție aproximativ 17 luni pentru a încheia modernizarea, fără a depăși termenul de recepție stabilit pentru 30 iunie 2026.