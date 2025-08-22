sunt pregătiți de liga 3! inter sibiu bate la mediaș în ultimul amical

În ultimul meci de verificare înainte de startul Ligii 3, Inter Sibiu a câștigat vineri la Mediaș, 2-1 cu ACS.

Nou-promovată în Liga 3, Inter Sibiu a arătat foarte bine în ultimul test, cel de la Mediaș.

Căpitanul medieșenilor, Cristi Avram a transformat un penalty în minutul 36. A fost 1-2 la pauză și tot acesta a fost și scorul final.

Inter Sibiu a deschis scorul prin Michell în minutul 23 din penalty. Sibienii și-au majorat avantajul în minutul 34 prin Andrei Bîrsan, care a punctat din lovitură liberă,

P artida a avut ritm bun și a reprezentat un test util pentru ambele echipe din județul Sibiu înaintea startului oficial de sezon.

Pentru Inter, principalele noutăți ale verii sunt Țipac, Muntean (ambii de la SCM Zalău ), Toderean (CSM Satu Mare), Morozan, Olariu (Republica Moldova), A Bîrsan (Mediaș), Bârză, Veștemean (CSC Șelimbăr), Țichindelean (Hermannstadt). În probe este și un jucător din Coasta de Fildeș, Michell.

”Facem pași înainte, e doar un amical, sunt lucruri care ne dau speranțe și progresăm. Suntem îngrijorați de distanțele mari la meciurile din Seria 6, e o necunoscută și pentru noi, dar ne adaptăm” a spus antrenorul Interului, Călin Moldovan.

Pe 29 august, ACS Mediaș va începe Liga 3 pe teren propriu, cu un meci tare, contra Minerului Lupeni, în timp ce Inter Sibiu va juca în deplasare cu Muscelul Aro.