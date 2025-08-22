tânăr beat pe motociclu a intrat într-un stâlp la tălmăcel

Un tânăr în vârstă de 19 ani s-a urcat beat pe un motociclu, neavând permis de conducere, și a intrat într-un stâlp. S-a lovit la cap, iar echipajele medicale l-au dus la spital.

Accidentul a avut loc joi seara la Tălmăcel. Un tânăr de 19 ani s-a urcat pe un motociclu și, la un moment dat, a intrat într-un stâlp de curent și într-un zid. Polițiștii au descoperit că era băut.

„La data de 21 august a.c., în jurul orei 22:35, în urma unui apel prin SNUAU 112, polițiștii Serviciului Rutier s-au deplasat de urgență în satul Tălmăcel, pe str. Lungă fiind sesizată producerea unui accident rutier în care a fost implicat un motociclu. În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au constatat faptul că un tânăr de 19 ani, localnic, în timp ce conducea un motociclu pe str. Lungă din satul Tălmăcel, într-o curba ușoară la dreapta, pe fondul altor preocupări de natură ai distrage în mod periculos atenția, a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei electrice și un zid. În urma coliziunii, tânărul a căzut pe partea carosabilă, suferind vătămări corporale. Polițiștii rutieri au constatat faptul că tânărul nu deținea dreptul de a conduce autovehicule, motociclul este neînmatriculat/neînregistrat iar testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului, tânărul a suferit un traumatism cranian și a fost dus la Urgențe de un echipaj SMURD.

Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămarea corporală din culpă, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără a deține acest drept, respectiv conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.