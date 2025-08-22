vin, muzică și tradiție: ”povestea vinului” revine la mediaș / video

Mediașul celebrează din nou tradiția viticolă de peste 800 de ani prin evenimentul „Povestea Vinului la Mediaș”, ce revine în perioada 30–31 august 2025, în Piața Regele Ferdinand I, cu cea de-a patra ediție.

Festivalul aduce în centrul orașului un mix unic de vinuri românești de top, gastronomie rafinată, muzică live și experiențe educaționale. Vizitatorii se vor bucura de degustări, demonstrații culinare, ateliere de mixologie, pairing-uri inedite, sesiuni despre fine spirits și un workshop special dedicat designului senzorial în HoReCa.

Invitați de marcă, precum somelierul Laurențiu Avram Achim și arhitecta Andra Raluca Tăutu, vor susține masterclass-uri și workshopuri pentru profesioniști și pasionați. În plus, Chef Bogdan Corduneanu va transforma BBQ-ul într-o călătorie culinară prin Brazilia.

Evenimentul reconfirmă Mediașul ca reper pe harta turismului viticol din România, atrăgând anual mii de participanți și promovând patrimoniul cultural local.

Accesul la eveniment este gratuit pentru concertele de muzica live, vizitarea standurilor iar pentru programul de degustare se achizitionează un talon de participare de casutele special amenajate.

Evenimentul este organizat de The Wine Corner și Hanul Greweln, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, cu sprijinul sponsorilor.