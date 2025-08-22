zece școli și grădinițe din județul sibiu nu au autorizație de securitate la incendiu

Opt școli și două grădinițe din județul Sibiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Printre ele se numără o grădiniță privată și un colegiu din centrul orașului de pe Cibin.

În județul Sibiu funcționează 326 unități de învățământ de stat, dintre care 133 cu personalitate juridică și 193 structuri ale acestora, cât și 37 unități de învățământ particular cu personalitate juridică, din care 24 sunt acreditate, iar 13 sunt autorizate. Peste 64.000 de antepreșcolari, preșcolari și elevi încep cursurile în septembrie.

Nu toate au autorizație de securitate la incendiu

Toate unitățile de învățământ din județ posedă autorizație sanitară de funcționare, însă nu toate au autorizație de securitate la incendiu. Potrivit unui raport al ISJ Sibiu, ce va fi prezentat în următoarea ședință a Colegiului Prefectural, doar 73 au această autorizație. Printre cele care nu o dețin se numără grădinițe și școli din tot județul.

„Din cele 170 de unități de învățământ cu personalitate juridică (de stat și privat), 73 de unităţi de învățământ dețin autorizaţia de securitate la incendiu, 28 de unități de învățământ sunt în curs de obținere a acestei autorizații, iar 10 unităţi de învățământ nu dețin această autorizaţie, după cum urmează: 4 unități de învățământ din municipiul Sibiu (Grădinița cu Program Prelungit Nr 29 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Diddle Land” Sibiu, Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu și Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu) și 6 unități de învățământ din județ: Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Mediaș, Școala Gimnazială Laslea, Şcoala Gimnazială “Ilie Micu” Ludoş, Școala Gimnazială Hoghilag, Școala Gimnazială Roșia și Școala Gimnazială Slimnic. Menționăm că pentru 59 de unități de învățământ s-a obținut avizul de securitate la incendiu, conform HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/ sau autorizării privind securitatea la incendiu, deoarece nu au construcții și amenajări noi sau la care s-au executat lucrări de modificare sau schimbare de destinație”, spun reprezentanții ISJ Sibiu.

Modernizările continuă și în timpul anului școlar

În pragul începerii noului an școlar, în toate unităţile şcolare se desfăşoară lucrări de igienizare, iar în unele dintre ele au loc lucrări de reparații, de eficientizare energetică și de reabilitare. Majoritatea lucrărilor vor fi finalizate în perioada 30 august – 5 septembrie 2025, dar există și unități unde lucrările se vor prelungi și pe perioada cursurilor.

„Sunt și unități de învățământ la care aceste lucrări se vor prelungi și după începerea anului școlar, din cauza faptului că sunt de mare amploare: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (martie 2026), Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu (noiembrie 2025), Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu (august 2026), Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu (noiembrie 2025), Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Sibiu (iunie 2026), Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu (martie 2026), Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș (decembrie 2025), Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie (iunie 2026), Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita (martie 2026), Școala Gimnazială „Ioan Moraru” Dârlos (decembrie 2026), Școala Gimnazială Râu Sadului (ianuarie 2026), Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu (august 2026), elevii și profesorii fiind locați în alte spații unde își vor desfășura activitățile didactice sau vor desfășura ore și în program de după-amiază”, adaugă reprezentanții ISJ Sibiu.