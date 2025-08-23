accident cu două mașini la mediaș. trei răniți, printre care o fetiță de 6 ani

Polițiștii Biroului Rutier Mediaș au intervenit, sâmbătă, la un accident de circulație produs la intersecția dintre Șoseaua Sibiului și strada Ighișului, în municipiul Mediaș.
În eveniment au fost implicate două autoturisme, care s-au ciocnit pe fondul neasigurării la schimbarea benzii de circulație. La volan se aflau doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, unul din Șelimbăr, celălalt din Ighișul Nou.
În urma impactului, trei persoane au fost rănite: șoferul din Ighișul Nou, o femeie de 31 de ani și o fetiță de 6 ani. Potrivit SAJ Sibiu, femeia a suferit un traumatism la coloana cervicală, iar copilul un traumatism abdominal, provocat de centura de siguranță. Ambele victime au fost transportate la CPU Mediaș, în stare stabilă.
Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.
Polițiștii Biroului Rutier Mediaș continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
