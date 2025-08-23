animalele de companie, victime ale fumatului pasiv. riscuri uriașe pentru sănătatea lor

Fumatul nu afectează doar sănătatea oamenilor, ci și pe cea a animalelor de companie. Medicii veterinari avertizează că expunerea câinilor și pisicilor la fumul de țigară poate duce la apariția unor boli grave, inclusiv cancere agresive.

Riscurile pentru câini și pisici

Potrivit specialiștilor, câinii care trăiesc în locuințe cu persoane fumătoare au un risc cu 60% mai mare de a dezvolta cancer pulmonar, comparativ cu cei ai căror stăpâni nu fumează. La pisici, pericolul major este apariția tumorilor la nivelul cavității bucale, pentru că blana reține fumul, iar animalul îl ingerează prin toaletarea zilnică, relatează Digi24.

Medicul veterinar Alex Buzdea explică faptul că rasele de câini cu bot scurt sau mediu sunt mai predispuse la cancer pulmonar, deoarece filtrează mai greu substanțele nocive. În schimb, rasele cu bot lung au un risc mai ridicat de cancer nazal. În cazul pisicilor, fumul impregnat pe blană este o sursă constantă de toxine.

Mărturiile stăpânilor responsabili

Unii proprietari de animale încearcă să își protejeze prietenii necuvântători de efectele nocive ale fumatului. Maria, o iubitoare de câini, spune că își scoate zilnic patrupedele la plimbare în căruț pentru a le feri de contactul cu fumul: „Dacă vine cineva și fumează, rog să meargă în bucătărie. Sunt cățeii noștri și trebuie să le asigurăm confortul.”

Profira, stăpâna unei cățelușe pe nume Hera, o ține mereu în brațe pentru a evita contactul cu suprafețe murdare sau expuse fumului. Alte persoane recunosc însă că, deși fumează, încearcă să nu expună direct animalele, deși recunosc că acestea simt mirosul și se apropie.

Semnele care trebuie să alarmeze stăpânii

Medicii veterinari recomandă proprietarilor să fie atenți la simptome precum respirația accelerată în repaus, tusea persistentă sau strănutul frecvent. Acestea pot indica probleme respiratorii și necesită un consult de specialitate.

Concluzia specialiștilor

Indiferent dacă animalele inhalează direct fumul sau intră în contact cu el prin intermediul stăpânilor, consecințele sunt serioase. „Cel mai grav, putem vorbi de tipuri agresive de cancer, care pun în pericol viața animalelor”, avertizează medicii.

Veterinarii recomandă fumătorilor să evite expunerea patrupedelor la fum și să asigure un mediu cât mai curat și mai sigur pentru acestea.