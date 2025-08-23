azur și generic au făcut spectacol la sibiul de odinioară. sâmbătă și duminică vin captain hollywood, fun factory și n&d / video foto

Festivalul „Sibiul de Odinioară” continuă să transforme Parcul Tineretului într-o imensă petrecere retro, unde nostalgia și energia live se întâlnesc la superlativ. Vineri seara, Azur și Generic au fost vedetele care au electrizat publicul, iar mii de oameni au cântat la unison fiecare refren.

Azur și Generic – seara în care nostalgia a devenit prezent

Atmosfera de vineri a fost una demnă de vremurile de aur ale muzicii românești. Generic a urcat primul pe scenă, aducând cu el refrene inconfundabile precum „Fratele meu” și „S-a rupt lanțul de iubire”.

Publicul, format atât din sibieni cât și din turiști veniți special la festival, a cântat cu aceeași intensitate ca în anii ’90, transformând Parcul Tineretului într-un cor imens.



A urmat momentul Azur, iar odată cu „Mona” și „În stație la Lizeanu”, oamenii s-au ridicat în picioare și au transformat seara într-o veritabilă nuntă populară sub cerul liber.

Nostalgia a fost completată de energia artiștilor, care au dovedit că hiturile lor au trecut testul timpului. Closing-ul serii a aparținut lui Maverick, care a menținut vibe-ul ridicat până aproape de miezul nopții.



Sâmbătă – „Turbo ’90”: de la N&D la Captain Hollywood Project

Dacă vineri au dominat șlagărele românești, sâmbătă este seara dedicată hiturilor dance ale anilor ’90 și 2000. Publicul are parte de o trecere spectaculoasă de la refrene de suflet la energia cluburilor europene din perioada de glorie a muzicii eurodance.

Programul serii de sâmbătă:

17:00 – Maverick deschide seara cu un warm-up pe beat-uri retro

19:30 – N&D , una dintre cele mai iubite trupe românești de dance, revine pe scenă cu piese legendare precum „Vino la mine” și „Vreau să plâng”, melodii care au marcat adolescența unei întregi generații

20:30 – Captain Hollywood Project , superstar al scenei internaționale, aduce show-ul său incendiar, cu hituri care au făcut furori în toată Europa

21:15 – Marusha, DJ-ul legendar din Germania, transformă Parcul Tineretului într-un club open-air, cu un set live de excepție

Duminică – „Greatest Hits”: finalul exploziv cu Fun Factory și Geo Da Silva

Ultima seară a festivalului promite să fie apogeul celor patru zile de muzică și distracție. Duminică, publicul se pregătește pentru un maraton de hituri care au cucerit topurile mondiale și care vor răsuna la Sibiu cu aceeași intensitate ca în anii lor de glorie.

Programul serii de duminică:

17:00 – Codi Reivs deschide ultima zi cu energie și vibe-uri retro

20:00 – Fun Factory , cap de afiș al festivalului, aduce la Sibiu mega-hituri precum „I Wanna B With U”, „Celebration” sau „Take Your Chance”, într-un concert așteptat de toți fanii muzicii dance

20:45 – Geo Da Silva închide ediția cu un show exploziv, perfect pentru a lăsa publicul cu amintiri de neuitat

Mai mult decât un festival – experiență completă

„Sibiul de Odinioară” nu înseamnă doar muzică, ci și o experiență pentru toate simțurile. Aleile Parcului Tineretului sunt pline de standuri de street-food, unde publicul se poate bucura de burgeri artizanali, souvlaki, gyros, grătare, deserturi spectaculoase și cea mai bună înghețată din oraș. La capitolul băuturi, oferta e la fel de variată – de la cafea și cocktailuri până la vinuri și bere rece, pentru ca distracția să fie completă.

Intrare liberă, două scene, atmosferă non-stop

Ajuns la ediția cu numărul 12, festivalul vine pentru prima dată cu două scene, ceea ce înseamnă muzică fără pauze și energie continuă. Programul se desfășoară până duminică, 24 august, iar intrarea este liberă, pentru ca fiecare iubitor de muzică retro să se poată bucura de show-urile live.

📍 Unde: Parcul Tineretului, Sibiu

📅 Când: 21–24 august

🎟️ Intrarea: Liberă